Rinvenuto il cadavere di un uomo a Catanzaro, avviate indagini

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Catanzaro, in una zona periferica della città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor di Catanzaro che hanno avviato le indagini per risalire all’identità e alle cause che hanno portato alla morte dell’uomo, il cui corpo è stato notato stamattina da alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto anche i sanitari del 118. Si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe sia stata esclusa l’ipotesi di un’aggressione.