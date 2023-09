Ritorna Fatti per il Cielo su Padre Pio Tv

Dal 24 settembre tutte le domeniche con doppio appuntamento, alle 8:40 e alle 15:25 ritorna su Padre Pio Tv, Ch 145, ritorna la quarta stagione del programma Fatti per il Cielo ideato e condotto da Don Francesco Cristofaro, sacerdote della Diocesi di Catanzaro-Squillace, attualmente anche in libreria con “La speranza che cerchi – BUR RIZZOLI.”

Il programma, in onda in tutto il territorio nazionale sull’emittente dei frati di San Giovanni Rotondo, vedrà delle puntate in studio e altre in esterna alla scoperta di luoghi di culto, devozione e spiritualità.

Nella prima puntata si ritornerà alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona con testimonianze e filmati . Protagonisti, inoltre, i ragazzi del Grest Estivo della Parrocchia SS. Rosario di Sellia Marina che quest’anno ha festeggiato un anniversario importante: 10 anni di oratorio.

Il programma sarà molto social. Una novità di questa edizione.

Una nuova rubrica che attraverso sondaggi e piccole pillole vi farà sentire parte della trasmissione. La rubrica è affidata a Fabio Ciciotti, conosciuto per le sue produzioni musicali e volto molto popolare. “ la scelta – spiega don Francesco – è ricaduta su di lui perché la sua dote comunicativa, sensibile, ha coinvolto sempre il suo pubblico. È per lui un’ esperienza mai provata ma sono convinto che sarà una formula vincente.

Nel programma, firmato dalla regia di Carlo Persampieri, ritorna anche Ercole Gesualdo con i suoi intermezzi musicali.