Sabato 10 Settembre Meat for dogs + Deep Valley Blues Live a Sellia Marina

Ultima data estiva per i Meat for dogs e seconda data dello “Stoner blues journey” per quanto riguarda i Deep Valley Blues. Le due formazioni catanzaresi saranno sul palco del “Morrison Beach” di Sellia Marina per una serata all’insegna dell’adrenalina.

La storica punk rock band, fresca di pubblicazione con gli Across di uno split in vinile per Overdrive Records, dopo anni di silenzio in studio, proporrà nella sua setlist – insieme ai brani storici come “Il grande bluff” e “Così semplice” – il nuovo singolo “Brucia”, ispirato all’omicidio di George Floyd, trattando con la durezza che le si addice una tematica molto delicata.

I Deep Valley Blues saranno parte della serata con le loro “acide sonorità condite con la giusta dose di amore e cazzimma” . La stoner blues band presenterà i nuovi brani tratti dal terzo disco “III”, stampato in cd dall’americana Swamp Records e in musicassette dalla Sloomweep productions.

Start ore 22:30, ingresso gratuito.

Morrison Beach, Località Don Antonio, Sellia Marina (CZ).