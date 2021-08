Salvini in Calabria: “Le mascherine non si lanciano”

“Le mascherine si tengono in volto, mi hanno regalato quella del Parco, non si lanciano”. Ad affermarlo Matteo Salvini, in visita nel pomeriggio di ieri a Gambarie d’Aspromonte, rispondendo alle domande dei giornalisti circa la polemica nata a causa del lancio delle mascherine con l’elicottero dal leghista Leo Battaglia su alcune spiagge dello Jonio cosentino (Villapiana, Trebisacce, Corigliano, Rossano).

“Per quello che mi riguarda – ha aggiunto Salvini – le mascherine si indossano. Io porterò quella dell’Aspromonte per rendere omaggio a questa terra di bellezza e di sofferenza in questi giorni”.