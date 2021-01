Satriano, il 4 gennaio tamponi per docenti e personale ATA

Continua la campagna di prevenzione messa in atto dall’Amministrazione Comunale di Satriano, guidata dal Sindaco Massimiliano Chiaravalloti.

Dopo lo screening sulla popolazione residente e sugli studenti/lavoratori rientrati per le vacanze natalizie, inizialmente programmato dal 18 al 23 Dicembre ma poi protrattosi per tutto il periodo natalizio, ci sarà un’altra novità con l’inizio del nuovo anno.

Infatti, in vista della riapertura scolastica fissata per il 7 Gennaio, a partire dalla mattinata di lunedì 4 Gennaio, sarà possibile per i docenti e il personale ATA che svolgono servizio presso il plesso scolastico di Satriano sottoporsi volontariamente al test antigenico rapido messo a disposizione dal Comune. I tamponi verranno effettuati sempre a Satriano Marina nell’area di parcheggio tra la chiesa e la scuola, dove è stata allestita la tenda della Protezione Civile.

Dopo un esponenziale aumento dei contagi nel mese di Novembre, che aveva portato Satriano a registrare contemporaneamente 25 persone positive al Covid-19, proprio nell’ultimo giorno dell’anno è stata comunicata la guarigione di tutte le persone che avevano contratto il virus nelle settimane precedenti.