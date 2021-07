Scontro tra auto e moto a Copanello, una persona perde la vita

A causa di un incidente avvenuto nei della galleria di ‘Copanello’, sulla strada stata 106 ‘Jonica’ è temporaneamente istituito il senso unico alternato in prossimità del km 175,200, nel territorio comunale di Stalettì, in provincia di Catanzaro,

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un motociclo ed un’autovettura. Nell’impatto il motociclista, di 28 anni, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per la gestione del traffico in piena sicurezza per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.