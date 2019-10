Scontro tra due auto, una si ribalta. Un ferito

Nella tarda serata di ieri, alle ore 22.30 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in prossimità dell’incrocio tra via Eroi di Sapri e Via Gramsci per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Dacia ed una Fiat Panda. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava su di un lato al centro del crocevia.

Ferito il conducente della Fiat Panda che, preso in cura dal personale sanitario del Suem118 veniva successivamente trasportato presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro in attesa del soccorso stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente. Sul posto intervenivano i carabinieri per quanto di loro competenza.