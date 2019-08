Scontro tra una moto e un’auto sulla Ss 106, muore 30enne

Un uomo di 30 anni, del quale non si conoscono le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 106, nel territorio di Crotone.

Per cause in corso di accertamento, la motocicletta su cui viaggiava la vittima si è scontrata con una Fiat Multipla in località Passovecchio, nei pressi di un centro commerciale.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, ma per il trentenne non c’è stato nulla da fare. Bloccata la circolazione slla statale 106 fino alla fine dei soccorsi e dei rilievi per accertare le cause dell’incidente.