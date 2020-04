Scopri il grande vantaggio delle cripto valute

La rivoluzione della novità finanziaria: i bitcoin.

A sentire il termine cripto valuta potrebbero i più storcere un po’ la bocca e considerare questo argomento una cosa di poco interesse, magari di una certa nicchia e improponibile per molti. Nulla di più sbagliato in quanto queste cripto valute rappresentano il futuro ed un nuovo corso di conoscenza e di fattibilità dell’economia soprattutto a livello personale. La tecnologia negli ultimi tempi ha registrato progressi incredibili ed anche l’economia ha sfruttato questa onda di innovazione, utile, bella ed entusiasmante. E così cambia anche in maniera radicale il sistema di compra/vendita: come detto per moti la cosa suona nuova anche se il termine bitcoin è già usato da circa una decina d’anni.

Pochi passaggi facili per entrare più facilmente nel futuro dell’economia personale.

Ma questi bitcoin (Ripple ad esempio) si possono acquistare? Come se ne può entrare in possesso? Assolutamente sì, basta rispettare e seguire alcuni semplici passaggi: non solo, perché successivamente c’è anche la possibilità di usare, vendere o anche immagazzinare su moltissime piattaforme presenti in tutta Europa. Creare un account, cosa che facciamo in tantissime situazioni tecnologiche ormai, rappresenta il giusto punto di partenza, insomma fare qualcosa adesso per essere proiettati verso il profumo. E il metodo di pagamento? Anche qui l’usualità ci viene in aiuto: sarà sufficiente infatti pagare con le normali carte di credito oppure anche tramite bonifico bancario SEPA. Tutto ciò però non deve trarci in inganno nel senso che non dobbiamo pensare di essere subito diventati esperti di economia o di queste nuove pratiche, è cosa buona infatti affidarsi a persone competenti quantomeno per le prime indispensabili informazioni che ti possono meglio introdurre nel mondo delle cripto valute. La rete in questo senso ci aiuta, sono presenti infatti diversi tutorial sul mondo della tecnologia unito a quello della finanza.

Ne sappiamo davvero tanto? Cosa possiamo apprendere?

Uno dei grandi vantaggi di tutto ciò è quello di avere la possibilità di pagare una commissione massima dello 0,25% con la buona conseguenza che più operazioni fai e meno paghi. La creazione dell’account quindi è il passo grazie al quale potrai compare, vendere, inviare, ricevere e memorizzare le cripto valute evitando di ricorrere necessariamente ad un portafoglio indipendente. Negli anni si è parlato di diversi modi di pagamento, proposte, idee. Ma cosa c’è dietro a questi bitcoin? Cosa ne sappiamo? E che cosa sono? Si tratta di una cripto valuta e di un sistema di pagamento a livello mondiale, se leggiamo questo termine con la lettera minuscola si riferisce alla moneta in sé mentre se al contrario la lettera è maiuscola si tratta della rete o della tecnologia. Non è richiesto un meccanismo finanziario particolare o un ente centrale proprio per il fatto di essere un scambio e non una vera e propria moneta. Questo è un altro dei grandi vantaggi. In più utilizzando uno smartphone o un normalissimo pc, e disporre di un ‘indirizzo bitcoin’ è possibile salvare qui sopra i dati per l’utilizzo di questi bitcoin. Coraggio allora, comincia anche tu ad entrare nel mondo dei bitcoin.