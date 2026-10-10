Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 al largo della Costa Calabra sud-occidentale



​Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 è stata registrata questa mattina, 10 ottobre 2026, alle ore 08:29:42 (ora italiana), lungo la fascia marittima della Costa Calabra sud-occidentale.

L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

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I dettagli tecnici dell’evento

​Data e ora italiana: 10/10/2026 – 08:29:42

​Magnitudo: 3.3 (Richter ML)

​Coordinate geografiche: Latitudine 38.4123, Longitudine 15.8192

​Profondità (ipocentro): 11 km

​Zona interessata: Costa Calabra sud-occidentale (aree costiere comprese tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria)

​Rilevamento: Sala Sismica INGV-Roma

​Mappa e localizzazione

​Il sisma si è verificato in mare a una profondità ipocentrale relativamente contenuta (11 km). Le coordinate geografiche pongono l’epicentro nel tratto di mare antistante la costa tirrenica meridionale della regione, a breve distanza dai comuni costieri del Vibonese e della piana di Gioia Tauro.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa, vista la magnitudo e la profondità non elevata, potrebbe essere stata leggermente avvertita lungo la fascia costiera più vicina all’epicentro.