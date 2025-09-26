Sequestrate vaste piantagioni di canapa nel catanzarese, avrebbero fruttato tre milioni di euro

I Finanzieri del Gruppo di Catanzaro, nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi eseguiti in coordinamento con la locale Sezione Aerea hanno individuato vaste piantagioni di canapa realizzate su alcuni appezzamenti di terreno ricadenti in agro dei comuni di Tiriolo e Settingiano.

L’attività operativa svolta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro in stretta collaborazione con il personale della sezione aerea di Lamezia Terme e della Stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 1300 piante di canapa indiana, di altezza variabile da un metro e mezzo a più di due metri e con infiorescenze in ottimo stato di maturazione.

Le illecite piantumazioni, occultate da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante e realizzate con il cosiddetto metodo “a macchia di leopardo”, ovvero sfruttando piccoli terrazzamenti non molto distanti tra loro, venivano annaffiate con ingegnosi sistemi di irrigazione e monitorate da ignoti autori anche attraverso la collocazione di foto-trappole.

Tenuto conto del numero e delle dimensioni delle piante rinvenute, ormai prossime alla raccolta, la vendita al dettaglio della marijuana, ottenuta dalla successiva essiccazione, avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa 3 milioni di euro.

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che conduce le indagini volte a risalire ai responsabili delle coltivazioni.