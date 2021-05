Shock anafilattico per una 40enne dopo il vaccino Pfizer, trasportata in ospedale

Paura al centro vaccinale di Lattarico, in provincia di Cosenza, per un malore avvertito da una donna alla sua seconda dose di vaccino. Secondo quanto si apprende, la 40enne avrebbe accusato una reazione allergica immediatamente dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer.

Lo shock anafilattico si è presentato dopo 30 secondi dall’inoculazione del vaccino. La donna, che pare soffra di asma da anni, è stata soccorsa dai medici vaccinatori, ma è stato comunque richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza.

Una volta stabilizzata, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Al momento non è stabilito se il malore accusato dalla signora sia dovuto proprio alla somministrazione del vaccino.