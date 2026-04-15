Si riaccendono i motori sul Pollino

Dopo anni di assenza dal calendario, torna la Cronoscalata del Pollino e riapre nel primo week end di Maggio il campionato di velocità in salita del centro-sud Italia.

La competizione automobilistica che si correrà sul tracciato storico che da località “Carbonara” di Morano Calabro, uno dei borghi più belli d’Italia conduce alla galleria “Le Teste” del valico di Campotenese, prevede le propedeutiche verifiche tecniche e sportive venerdì 1 Maggio, la novità delle tre salite di prova sabato 2 Maggio e le 2 salite di gara ufficiale domenica 3 Maggio.

Si torna a correre per interessamento dell’ASA di Castrovillari e della locale Associazione Sparco chiuso patrocinate dal Comune di Morano Calabro, dalla provincia di Cosenza e dalla regione Calabria, una classicissima lunga 6300m veloce ed assai bella dal punto di vista paesaggistico che negli anni ha raccolto enormi consensi di partecipanti e di pubblico anche per la facile raggiungibilità del percorso dalle due uscite autostradali dell’importante arteria “del Mediterraneo” e per la invidiabile vicinanza della località che la ospita allo svincolo autostradale dedicato.

Questa XXV edizione della gara non sarà solo una sfida al cronometro ed una dura lotta col tempo ma una vera e propria festa dei motori in quel luogo dove le corse hanno sempre avuto negli anni un sapore speciale ed incredibilmente insolito.

Raccontare l’atmosfera di Morano e dell’intero territorio del Pollino nei giorni della manifestazione, è difficile e quasi impossibile.

Velocità, adrenalina, coraggio, perizia di guida, bellezze naturalistiche e molto altro ancora convinceranno lo spettatore occasionale a ritornarci.

Una corsa automobilistica tra la gente sulle strade di tutti i giorni in uno degli angoli più interessanti della nostra regione, questo forse il segreto vero del successo della Cronoscalata del Pollino.

Massimiliano Giorla