Si ribalta con il trattore in una scarpata, conducente perde la vita

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio in loc. San Sidero nel comune di Lamezia Terme per ribaltamento mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, un trattore che percorreva una stradina interpoderale perdeva il controllo ribaltandosi nella scarpata adiacente.

Deceduto il conducente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la salma rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato, nonchè alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri, suem118 ed elisoccorso.