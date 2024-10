Simone Iaquinta vince in gara 1 a Monza nell’ultimo round della Carrera Cup Italia

Il pilota calabrese Simone Iaquinta ha conquistato una vittoria entusiasmante a Monza, in Gara 1 dell’ultimo round stagionale della Carrera Cup Italia, centrando così il suo primo successo stagionale.

A bordo della Porsche 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani, Iaquinta è tornato sul gradino più alto del podio a quasi un anno esatto dalla sua ultima vittoria, dimostrando ancora una volta di essere un pilota di grande talento e determinazione.

Partito dalla nona posizione in griglia, Iaquinta ha condotto una gara in rimonta caratterizzata da numerosi duelli, riuscendo a scalare la classifica e a superare i suoi avversari con una guida precisa e aggressiva.

Questo trionfo segna il miglior risultato stagionale per il team Prima Ghinzani, confermando il potenziale della vettura e la capacità del pilota di sfruttare al meglio ogni opportunità.

Iaquinta non è nuovo a questo tipo di imprese: nel corso della sua carriera, è stato già due volte campione della Carrera Cup Italia, una delle competizioni più prestigiose del mondo Porsche nel panorama tricolore. Il successo di Monza rappresenta quindi un ritorno al vertice per il pilota calabrese, che con questa vittoria chiude la stagione con una prestazione indimenticabile. Ottimo risultato anche in gara 2, dove il pilota calabrese ha fatto segnare il giro più veloce.

La gara di Monza, che ha segnato l’ultima tappa della stagione 2024 della Carrera Cup Italia, ha visto protagonisti i migliori piloti del campionato, ma Iaquinta ha saputo emergere grazie a una combinazione di talento, strategia e determinazione.

Con questo successo, Simone Iaquinta conferma il suo posto tra i grandi del motorsport italiano, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di nuovi traguardi nella prossima stagione.

“È stata una gara bella, mi sono divertito come un bambino – ha dichiarato Iaquinta – Dopo la partenza ho cominciato a superare, ho visto che ne avevo, che riuscivo a prenderli, e così ho continuato finché ho potuto. È stata una bella lotta, una bagarre. Ma è stata una gara corretta. Un po’ di sportellatine, ma a Monza è così. La macchina andava benissimo e ho cercato di spingere. In questa seconda parte di campionato siamo riusciti a concretizzare meglio, e i frutti oggi si sono visti in modo importante”.