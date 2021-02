“Sospendere per una settimana l’attività didattica di due scuole di Catanzaro”

A seguito di alcuni colloqui telefonici intercorsi con l’ASP di Catanzaro, che sta monitorando l’andamento della situazione epidemiologica a sud della città, nella zona di Viale Isonzo, il sindaco Sergio Abramo ha invitato le dirigenze scolastiche degli Istituti comprensivi Casalinuovo e Mattia Preti a sospendere per una settimana, fino al 6 marzo, l’attività didattica in presenza a titolo precauzionale.

La richiesta, su suggerimento della stessa Azienda sanitaria, è contenuta in una lettera inviata dal primo cittadino il quale specifica che “sarà cura del Dipartimento di Prevenzione fornire specifiche indicazioni a seguito di verifica di eventuali casi di positività accertati, e, nel contempo, informare anche sull’esito dei tamponi negativi, al fine di consentire il rientro in presenza nel più breve tempo possibile e, comunque, laddove non risultino accertate situazioni di contagio da COVID-19”.