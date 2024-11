Soverato celebra l’arte delle “emozioni” in musica e poesia

Un fantastico appuntamento presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato nel giorno di Venerdì 22 novembre, tenutosi alle 18 per presentare e condividere anche musicalmente la presentazione del libro:” POESIA LIBERA E LEGGERA” di Vito Antonio Villirillo.

Le suadenti note al Sax di John Nisticò dopo la magistrale apertura della cantante e moglie Valentina Vono, che ha omaggiato i presenti volgendo alla sensibilità del poeta Villirillo, con l’inconfondibile interpretazione del brano “IO CHE AMO SOLO TE” di Sergio Endrigo.

Non poteva che esserci un plauso per la buona riuscita di una vera “bellezza” di sentimenti, espressi in versi e opere musicali lungo le corde delle ritrovate “emozioni”, con momenti di raffinata “saggezza” promossa dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero.

Introduzione a cura della Prof.ssa Sina Pugliese Montebello e Presidente dell’Uniter Soverato, coordinato dall’Avv. Gelsomina Vono (Senatore XVIII Leg.ra), che ha fortemente voluto e descritto l’obiettivo “cultura”, nei saggi di questa nostra storia, punto cardine contro la violenza gravata proprio da “indifferenza” sociale.

“POESIA LIBERA E LEGGERA” per l’enorme profondità nelle ricercate parole, nel tono commosso dello scrittore che sin dalle prime letture ha raggiunto il cuore dei fortunati presenti nella lirica intitolata “A MIA SORELLA”, quale personale dedica sulla sua scomparsa dopo un intenso vissuto “amore” fraterno.

Lungo la magia dell’arte “insieme” e con al di fuori la timida pioggia, il celebrato evento ha riscoperto il suo cielo stellato, assolutamente accolto dal Comune di Soverato nel prestigioso simbolo dell’opera contemporanea.

Sensazioni e gesta capaci di affinare il profilo umano verso la giusta creatività “intellettuale”, in questo “buon” libro pubblicato dal Dott. Carello nel fabbisogno di molti e sottolineato dalla gratificante presenza del noto Prof. Ulderico Nisitcò, che sostiene da sempre il passo storico di ogni riconducibile “eccellenza” umana e spirituale.