Soverato – In giro con la bici nonostante fosse ai domiciliari, 40enne arrestato

Era ai arresti domiciliari per maltrattamenti contro familiari e conviventi. I Carabinieri della Stazione di Soverato, nel corso di un servizio notturno finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno così arrestato, in flagranza di reato, S.M.D., 40enne, ritenuto responsabile di evasione.

I militari, infatti, giunti presso l’abitazione del 40enne al fine di accertare la sua presenza, hanno appurato che non era presente; tra l’altro, proprio per simulare la sua sagoma che riposava e trarre in inganno anche un anziano convivente di cui avrebbe dovuto prendersi cura in qualità di badante, aveva messo dei cuscini sotto le coperte.

Scattate le ricerche, il prevenuto è stato rintracciato in bicicletta, con uno zaino e una lampada da esterni, venendo pertanto arrestato, in flagranza di reato, per evasione. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, ripristinando la misura cautelare degli arresti domiciliari.