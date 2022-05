Soverato, “L’oro di Calabria”, iniziativa del Rotary Club della cittadina jonica sui prodotti dell’olivo

L’Olivo è un tesoro per la Calabria e, probabilmente, un tesoro da scoprire tante sono le sue potenzialità che molte volte non conosciamo. Non fa meraviglia dunque se il titolo dell’iniziativa promossa dal Rotary Club di Soverato , distretto 2102, per valorizzare il tesoro di Calabria, abbia proprio come titolo “L’oro di Calabria” a cui è legato il sottotitolo “viaggio alla scoperta dell’olivo e del suo tesoro”.

L’evento che si terrà sabato 7 maggio a partire dalle ore 9.30 presso il Teatro Comunale di Soverato è stato organizzato dal Rotary Club di Soverato Distretto 2102 in collaborazione con il Comune di Soverato, l’IPSSEOA, l’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria, Luna Convento, l’Azienda Agricola Pietragrande e Il Dolce di Otto.

Il programma prevede i saluti dell’Avv. Paolo Naso (Presidente Rotary Club di Soverato), del Notaio Pasquale Placida (Assistente Governatore anno 2021/2022 Distretto Rotary Calabria 2102), del Prof. Renato Daniele (Dirigente Scolastico IPSEEOA di Soverato) e dell’Arch. Daniele Vacca (Sindaco F.F. del Comune di Soverato).

Dopo i saluti è previsto uno show cooking a cura di Elena Masciari (Chef “Azienda Agricola Pietragrande-Agriturismo”), Antonio Franzè (Chef “Luna Convento Copanello Resort”), Antonio Mazza (Pastry Chef “Il Dolce di Otto”), Prof. Domenico Origlia (Docente IPSSEOA di Soverato), Prof. Luigi Quintieri (Docente IPSSEOA di Soverato) e del Prof. Filippo Galati (Docente IPSSEOA di Soverato).

Le conclusioni sono affidate al Dott. Giorgio Durante, Presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria; coordina il Prof. Antonio Romeo (Docente IPSSEOA di Soverato); presenta il Dott. Fabio Guarna.

L’iniziativa spiega l’Avv. Paolo Naso, Presidente del Rotary di Soverato “punta a valorizzare uno dei prodotti più importanti per l’economia della nostra regione mettendo in luce anche le tante professionalità che operano in questo settore. È un evento che si colloca pienamente nel mio biennio dì presidenza, mirante a promuovere e valorizzare le mille risorse della Calabria, le sue eccellenze di materie prime, di idee, di creatività, di capacità e di competenze”.