Soverato – Programma degli eventi conclusivi del V Centenario della Pietà di Antonello Gagini

L’associazione culturale “ Centro Studi Antonello Gagini”, assieme alla parrocchia Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, è lieta di rendere noto il programma degli eventi conclusivi del V Centenario della Pietà di Antonello Gagini (1521-2021).

Le iniziative si svolgeranno secondo le disposizioni anticovid, con posti a sedere limitati e distanziamento. Ecco il programma:

• 15 Luglio 2021 ore 16.00/20.00 Annullo Filatelico- a cura di Poste Italiane Spa- con laCelebrazione eucaristica alle 18.30- Chiesa Maria SS Addolorata- Soverato Sup.;

• 25 Luglio 2021 ore 18.30 “La Bellezza della Pietà di Antonello Gagini”- Chiesa Maria SS Addolorata- Soverato Sup.;

• 27 Luglio 2021 ore 17.00 Laboratorio per i bambini- Chiesa Maria SS Addolorata- Soverato Sup.;

• 31 Luglio 2021 ore 21.00 Concerto Coro “ Il Mosaico” – Teatro Comunale- Soverato;

• Agosto 2021 ore 21.00 Presentazione del libro “ CINQUE SECOLI DI PIETA’” edito Rubbettino;

• 19 Settembre 2021 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vincenzo Bertolone.

Tantissimi i compagni di viaggio di questo percorso culturale, che valorizza l’opera gaginiana soveratese, oltre i tantissimi fedeli che ci hanno sostenuto, un sentito “grazie” al Comune di Soverato , all’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace; alla associazione culturale “Eos Sud”, alla Regione Calabria, alla Camera di Commercio di Catanzaro, alla Bcc di Montepaone ed a Poste Italiane Spa.

La Pietà di Antonello Gagini è sempre visitabile tutti i pomeriggi nella Chiesa Matrice Maria SS Addolorata di Soverato Superiore. La cittadinanza è invitata a partecipare.