Squillace in vetrina

Bellezze ed attrazioni turistiche del centro ionico del catanzarese molto apprezzate dalla platea di operatori stranieri.

Potenziare il settore turistico rappresenta un preciso impegno dell’amministrazione comunale di Squillace e l’azione dell’assessore alla Programmazione e Turismo, il sociologo Franco Caccia, prosegue con costanza secondo un piano ben definito. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un progetto promosso da Unioncamere-Calabria, l’assessore Caccia, è stato direttamente impegnato nell’accoglienza di una delegazione di operatori turistici e commerciali provenienti dalla Danimarca. La città di Squillace è stata altresì presente, con un attrezzato e ben visibile stand, alla borsa turistica Aurea tenuta il 26 settembre presso il Santuario di San Francesco di Paola.

Lo sviluppo turistico del nostro territorio- ha dichiarato l’assessore Caccia- richiede un rinnovato impegno nel settore della promozione delle nostre offerte in cui dobbiamo essere bravi a mettere insieme beni culturali, prodotti artigianali ed enogastronomici, offerta ricettiva. Solo così possiamo offrire ai turisti un “prodotto” frutto dell’apporto delle diverse aziende che intervengono nella filiera della vacanza di qualità.

In occasione degli incontri avuti in questi giorni con tanti operatori stranieri – ha puntualizzato Caccia- ho avuto modo di riscontrare il grande interesse suscitato dalla proposta di Accoglienza turistica di comunità. Un’idea lanciata nel mese di agosto a cui pensiamo di dedicare appositi momenti di confronto e di arricchimento per una sperimentazione di sicuro interesse al livello nazionale ed internazionale.

Per lo sviluppo del settore turistico, serve però un moderno approccio caratterizzato da nuove conoscenze, strategia delle alleanze tra imprese e tra queste e le amministrazioni locali, creatività ed originalità nella costruzione delle offerte e personalizzazione nella relazione con i turisti. La sfida dei prossimi anni –conclude l’assessore Franco Caccia , è rappresentata dalla capacità dei territori di assecondare le richieste di turisti sempre più esigenti. E’ necessario quindi accompagnare la generosità, garantita al nostro territorio dalla natura, con la professionalità ed originalità dei servizi. Affinare conoscenze, potenziare relazioni, creare partnerschip per progetti innovativi, sono questi impegni improrogabili per quanti intendono contribuire allo sviluppo locale . E’ questo un ruolo attivo, nel settore della promozione del territorio, che il Comune di Squillace intende esercitare con umiltà, costanza e determinazione.