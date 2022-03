Stretta collaborazione tra la senatrice Silvia Vono (FI) ed il presidente Occhiuto per il completamento della Trasversale delle Serre

«La Trasversale delle Serre torna finalmente nei programmi della Regione Calabria. Dopo anni in cui ho tenuto alta l’attenzione del Governo nazionale su questa importante infrastruttura, facendola rientrare, già nel 2018, nel contratto di programma Anas-Mit (ora Mims) con il finanziamento autorizzato dal Cipe per il superamento dello Scornari e del cimitero di Vazzano, ed aver insistito, in seguito alla progettazione esecutiva dei due lotti, avvenuta già nei primi mesi del 2021, per far rientrare la Trasversale delle Serre fra le opere di rilievo territoriale e sociale ottenendo il commissariamento completo da parte del Ministero, oggi esprimo un plauso al presidente della Regione, Roberto Occhiuto – con il quale ho condiviso l’importanza di questa opera fondamentale per la nostra Calabria – per avere avuto questo forte interessamento in modo che Anas, dialogando con la Regione nella persona del commissario straordinario l’ingegnere Francesco Caporaso, cominciasse a porre in essere azioni concrete per il completamento condiviso della Trasversale».

E’ il commento della vicepresidente della 8^ commissione permanente Lavori pubblici, la senatrice di Forza Italia, Silvia Vono, per l’intesa raggiunta tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ed il commissario straordinario Francesco Caporaso, per la sottoscrizione – nei giorni scorsi – del protocollo d’intesa per l’approvazione dei progetti esecutivi relativi ai primi due lotti della Trasversale delle Serre ‘Superamento del Colle Scornari’ e ‘Superamento del Cimitero di Vazzano’.

«Apprezzo che l’ingegnere Caporaso – ha aggiunto la senatrice forzista -, che ho incontrato qualche settimana fa nella sede Anas regionale di Catanzaro, si sia adoperato per avviare anche la conferenza di servizi per approvare il progetto definitivo Vazzano-Vallelonga, necessario per il collegamento della provincia di Vibo Valentia con l’autostrada A2, oltre a quanto fatto per la parte Gagliato-Soverato su cui Anas sta lavorando in sinergia con gli amministratori locali per rendere possibile anche la realizzazione del tratto catanzarese della Trasversale. Sono soddisfatta – ha concluso – che finalmente la nostra Regione abbia dei validi rappresentanti delle istanze calabresi. Credo fermamente che lavorando in squadra, come stiamo facendo, raggiungeremo buoni obiettivi per tutte le nostre infrastrutture territoriali».