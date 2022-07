Su quali sport scommettono gli italiani?

Tra l’Italia e le scommesse c’è un legame di secoli, ed è proprio in questo paese che sono state fondate alcune delle prime attività di scommesse e i primi casinò. Nonostante la situazione sia cambiata più volte nel corso degli anni, al giorno d’oggi per un cittadino italiano è molto semplice scommettere online utilizzando uno o più dei tanti siti disponibili. Dall’inizio di questo decennio, e in particolare con la pandemia, le scommesse online sono diventate un’attività molto popolare tra i clienti italiani.

Le preferenze per le scommesse degli italiani sono divise quasi equamente tra casinò e scommesse sportive. I giochi di slot e i giochi da tavolo come roulette e blackjack sono diffusi, ma ovviamente un paese con lo sport di questo livello attirerà molto interesse per le scommesse sportive. Vediamo quindi quali sono gli sport su cui scommettono maggiormente gli italiani. Alcuni di questi non ti sorprenderanno, ma altri potrebbero essere quello non che ti aspetti.

Calcio

Il calcio è di gran lunga lo sport più amato dagli scommettitori italiani. È lo sport più popolare del paese, e i club italiani hanno alcuni dei migliori giocatori al mondo. Gli appassionati scommetteranno principalmente sulle partite di Serie A, puntando su squadre del calibro di Milan, Inter e Juventus per la vittoria nelle singole partite, per la conquista dello scudetto a fine stagione o addirittura per la vittoria nella Champions League.

Altre scommesse diffuse in questo sport sono quelle sui giocatori che segneranno in una partita. Con attaccanti come Ciro Immobile e Victor Osimhen che giocano in alcuni dei migliori club italiani, puntare sul gol di un giocatore può offrire un discreto ritorno dalle scommesse e casinò non aams in Italia. Potresti anche scommettere su una squadra che mantiene la propria porta inviolata o su un certo numero di cartellini rossi o gialli in una partita. Se conosci il calcio, troverai un bookmaker che offre quote adatte alle tue conoscenze.

Tennis

Ci sono sport più popolari del tennis, ma pochi offrono lo stesso tipo di opportunità di scommesse. Questo sport è perfetto per gli scommettitori, poiché ci sono tanti modi in cui puoi seguire il tuo istinto. Hai la possibilità di puntare su chi vincerà la partita o il set in corso, puoi scommettere che un set finirà con un tiebreak e sul numero di giochi che ci saranno durante l’intera partita. L’Italia è tra i tanti paesi dove gli appassionati mostrano un vivo interesse per il tennis. Giocatori come Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i favoriti di casa, e gli Internazionali d’Italia sono un evento chiave nella stagione su terra battuta.

Pallavolo

Nonostante il tennis e il calcio siano legati ad eventi di scommesse popolari in tutto il mondo, agli scommettitori italiani piace puntare anche su alcuni sport più praticati a livello locale. La pallavolo non ha la stessa popolarità globale dei primi due, ma per gli scommettitori in Italia è un mercato molto competitivo. In effetti, alcuni dei migliori giocatori del mondo come Ivan Zaytsev sono italiani e comunemente gareggiano in tornei come la Lega Pallavolo Serie A, la Volleyball Nations League e la Coppa del Mondo.

Gli italiani che vivono all’estero potrebbero avere dei vantaggi sulle scommesse nella pallavolo in occasione di eventi importanti, poiché il livello di conoscenza di questo sport è inferiore rispetto all’Italia. Considerando che il bookmaker tende ad avere un vantaggio per quanto riguarda le scommesse sportive, è sempre una buona idea utilizzare qualsiasi conoscenza aggiuntiva.

Naturalmente ci sono altri sport popolari in Italia e sui quali puoi trovare delle buone quote. Il tuo sport preferito potrebbe essere il rugby, il nuoto o le corse automobilistiche per citarne alcuni, ed è sempre consigliabile scommettere sugli sport che conosci meglio. Cercare valore sul mercato e fare la scommessa più intelligente basata su quel valore è il modo migliore per scommettere. Qualsiasi conoscenza che hai è uno strumento utile su cui poter fare affidamento. I tre sport sopracitati sono i più popolari, ma ciò non significa che siano i migliori per un principiante.