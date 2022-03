Sulla Trasversale delle Serre proclami ottimistici ma siamo lontanissimi dal completamento

Il Comitato per la Trasversale delle Serre, Cinquant’anni di sviluppo negato, guarda con attenzione ad ogni passo che in qualsiasi modo possa accelerare il reale completamento dell’intera arteria Ionio – Tirreno. Rileva tuttavia:

1. Proclami ottimistici, dichiarazioni di successi e convegni risalgono agli anni 1960; in questo 2022 corre il trentesimo anno dall’inizio di qualche lavoro, e siamo lontanissimi dal completamento.

2. Si può dire, infatti, che il solo tratto percorribile sia quello tra Gagliato e Spadola con bretella Serra SB, che è stato aperto, lo ricordiamo, solo per le ripetute e vivaci insistenze del Comitato.

3. Mentre legge notizie, e riceve assicurazioni anche personali, il Comitato non vede con i suoi occhi alcuna attività sul territorio, nemmeno di preliminari progettuali.

4. Il Comitato comprende l’esigenza di progetti, intese, firme, conferenze dei servizi e quant’altro richieda l’italica impacciata burocrazia, ma deve costatare che tutte queste teorie stanno procedendo con tale lentezza da far temere l’inizio dei lavori veri per molto tardi, e certo non nell’anno in corso, e forse nemmeno nel 2023.

5. Il Comitato, rinnovando la sua protesta, insiste dunque che qualunque operazione venga condotta con la massima rapidità e senza ulteriori attese.

Avverte infine che sta lavorando a mobilitare le popolazioni del territorio per azioni di protesta e di stimolo all’effettivo inizio di effettivi appalti ed effettivi interventi di operai e macchinari.