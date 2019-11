Teatro Soverato – Venerdì 29 novembre in scena “Un Calabrese a Roma”

Si amplia il programma della stagione teatrale 2019/2020 con l’aggiunta dello spettacolo “Un Calabrese a Roma” con protagonista Gennaro Calabrese previsto per venerdì 29 Novembre alle ore 21:00.

Il bravissimo Gennaro, un calabrese alla seconda potenza, è un uomo che arriva a Roma e subito se ne innamora ( diversamente non si poteva! ) ma non dimentica le sue origini: quando pensa e riflette sul suo paese non riesce a dormire e….sogna, sogna le atmosfere che ha lasciato, i sapori della terra che ha dovuto abbandonare, gli amici lasciati; ma ogni volta, al risveglio incontra amici nuovi, personaggi fino ad allora sconosciuti, una vita frenetica e convulsa a lui sconosciuta.

Gennaro Calabrese sa trasferire tutte queste sensazioni con una potenza espressiva pregna di comicità esilarante,un one man show, che appassionerà con siparietti che vanno dalla descrizione perfetta di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, della politica.

Le sue imitazioni, in voce soprattutto, sono semplicemente spettacolari per la rapidità di assuefazione da un personaggio all’ altro, per il repentino saper passare da un radiocronista di calcio all’altro, dalla imitazione di un politico a quella di un Santo Padre che lascia meravigliati e, sopra ogni altra osservazione, fa veramente ridere per l’impegno professionale profuso e per la perfetta riuscita di uno spettacolo che vale veramente la pena di essere gustato.

Lo spettacolo “Più bella cosa non c’è” con Teo Mammucari previsto per giorno 29 novembre viene posticipato al 14 marzo 2020 il rinvio è stato dettato da esigenze televisive dell’attore. Per info biglietti 0967/538217 o presso l’ufficio Cultura di Palazzo di Città.