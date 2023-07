Tragico scontro frontale tra 2 auto, muoiono due anziani

Una lunga scia di sangue segna l’avvio dell’estate calabrese con un nuovo drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio.

Secondo cause ancora da accertare, un violento scontro frontale tra due automobili, a Cataforio, frazione collinare della città di Reggio, ha provocato la morte di due uomini, Alessandro Sconti, di 76 anni, e Vittorio Ceriolo, di 86, e il ferimento di altre due persone.

Le vittime viaggiavano a bordo di un’auto, condotta da Sconti, che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un’altra vettura sulla quale si trovavano le due persone rimaste entrambe ferite e portate nel Grande ospedale metropolitano. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai vigili urbani.

Sul posto la Polizia Locale che, coordinata dal magistrato di turno immediatamente informato, si sta occupando della ricostruzione della dinamica. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.