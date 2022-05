Tragico scontro tra due auto, un morto e 3 feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria distaccamento di Polistena è impegnata sulla SS682 SGC “Jonio-Tirreno” in prossimità del comune di Melicucco (RC) per incidente stradale. Coinvolte nel sinistro due autovetture.

Cause in corso di accertamento. Il bilancio dell’incidente è di una persona deceduta e tre feriti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Polistena ha estratto uno dei feriti dalle lamiere dell’auto.

Lo stesso, in gravi condizioni, veniva affidato alle cure dei sanitari del Suem118 che, con ausilio di elisoccorso, provvedevano al trasporto immediato presso struttura ospedaliera.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Attualmente la SS 682 chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia.