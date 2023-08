Trattore si ribalta, muore un uomo di 59 anni

Un uomo di 59 anni è morto in un incidente avvenuto ieri a Lamezia Terme, in località Piano Luppino.

La vittima si trovava alla guida di un trattore agricolo che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato in un podere agricolo.

Per il 59enne F.V. non c’è stato nulla da fare e il personale del 118 ha solo potuto dichiarare il decesso.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno fornito l’assistenza necessaria. L’uomo era sposato e padre di quattro figli.