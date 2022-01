Un virus causa la sclerosi multipla? I ricercatori americani identificano il virus di Epstein-Barr, responsabile di questa malattia autoimmune

Una notizia che fa sperare nel possibile sviluppo di una cura futura che permetta di curare questa malattia che colpisce circa 2,8 milioni di persone nel mondo. Circa il 95% di tutti gli adulti è infetto dal virus di Epstein-Barr (EBV), che può anche causare altre malattie, come la mononucleosi. L’ipotesi era stata studiata per diversi anni, ma difficile da dimostrare, in particolare perché questo virus è molto comune, e i sintomi della malattia iniziano solo una decina di anni dopo l’infezione.

È “il primo studio a fornire prove convincenti del nesso di causalità”, ha affermato Alberto Ascherio, autore principale e professore di epidemiologia presso la Harvard School of Public Health. “Questo è un passo importante, poiché suggerisce che la maggior parte dei casi di sclerosi multipla potrebbe essere prevenuta fermando l’infezione da virus Epstein-Barr”, ha aggiunto, citato in una nota. I ricercatori hanno seguito per 20 anni più di 10 milioni di giovani adulti arruolati nell’esercito americano, di cui a 955 è stata diagnosticata la sclerosi multipla durante il loro servizio.

Secondo questo studio, il rischio di contrarre la sclerosi multipla è aumentato di 32 volte dopo essere stato infettato dal virus di Epstein-Barr, ma è rimasto invariato dopo l’infezione con altri virus. Secondo i ricercatori della Stanford University, che hanno pubblicato un commento allo studio sulla rivista Science, altri fattori, ad esempio la genetica, potrebbero svolgere un ruolo nello sviluppo o meno della malattia. La sclerosi multipla è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale). Provoca un’interruzione del sistema immunitario, che attacca la mielina, la guaina utilizzata per proteggere le fibre nervose.

Evolvendosi per “ricadute”, la malattia è molto variabile da un paziente all’altro ma può portare a sequele ed è una delle cause frequenti di disabilità nei giovani adulti. Lo studio, pubblicato questa settimana sulla prestigiosa rivista Science, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra che questo virus è necessario per lo sviluppo della sclerosi multipla, anche se tutte le persone infette non sviluppano questa malattia.