Una tonnellata di molluschi sequestrata dalla polizia stradale nel catanzarese

Nel pomeriggio di lunedì, nel corso di un sevizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Catanzaro ha effettuato un controllo ad un furgone frigo che percorreva la strada statale 106, nei pressi di Sellia Marina.

All’apertura del portellone del mezzo gli Agenti si sono trovati davanti un’enorme quantità di molluschi bivalvi (cozze, vongole, cannolicchi, ostriche), del peso di circa 1.000 Kg.

La merce, proveniente da Taranto, destinata ad essere consegnata in vari ristoranti e punti vendita della Calabria era trasportata senza l’adeguata refrigerazione, con modalità non idonee rispetto a quel tipo di carico e per un percosso così lungo.

I poliziotti pertanto hanno richiesto l’intervento del personale del Servizio Veterinario dell’Asp di Catanzaro per valutare lo stato di conservazione della merce che, ovviamente, è risultata non correttamente trasportata.

Gli alimenti, quindi, sono stati sequestrati con programmata distruzione tramite ditta specializzata, come concordato con il personale sanitario dell’ASP.

Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per violazione delle norme sanitarie nonché per violazione al Codice della Strada per circa 1.800 euro.

L’attività svolta s’inquadra nel piano di controllo calendarizzato dalla Sezione Polizia Stradale in collaborazione con la locale ASP per la verifica delle modalità di trasporto e conservazione dei prodotti alimentari, prodotti che certamente, senza l’intervento della pattuglia, sarebbero finiti sulla tavola degli ignari consumatori.