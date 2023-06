“Universo Minori” organizza una rappresentazione teatrale presso la Casa Circondariale di Crotone

Il 28 di Giugno alle ore 10.00 si va in scena presso la Casa Circondariale di Crotone

I detenuti della Casa Circondariale di Crotone che hanno partecipato al laboratorio teatrale stanno per portare a termine il progetto promosso dell’associazione “Universo Minori” di Catanzaro.

L’iniziativa fortemente voluta dalla Presidente Dottoressa Rita Tulelli ha permesso ai partecipanti di entrare in un mondo completamente sconosciuto ma allo stesso tempo coinvolgente ed avvincente.

L’incarico di accompagnare in questa esperienza i detenuti è stato affidato a Lucio Falvo che ha saputo coinvolgere i partecipanti giorno dopo giorno alla scoperta di questa importantissima forma di arte e di cultura. Il testo è stato scritto dalla sapiente penna del Prof. Ulderico Nisticó che in maniera simpatica e incuriosita ha fatto in modo che gli extraterrestri

fossero interessati a quanto accaduto sulla Terra al tempo della pandemia causata da coronavirus dando vita a personaggi alquanto singolari.