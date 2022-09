Agguato nel centro abitato di Praia a mare. Un uomo è rimasto ferito la scorsa notte da colpi d’arma da fuoco intorno alla mezzanotte via Aieta, a qualche centinaio di metri dalla stazione ferroviaria.

Secondo quanto appreso la vittima, sarebbe stata trasportata in ospedale e ricoverato per le ferite riportate ad un arto. Non verserebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano gli inquirenti che faranno luce sull’accaduto acquisendo le immagini di videosorveglianza che si trovano nella zona.