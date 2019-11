Venerdì 29 Novembre Teo Mammuccari a Soverato

Venerdì 29 novembre alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di Soverato, il celebre comico porterà il suo spettacolo dal titolo “Più bella cosa non c’è”.

Uno spettacolo la cui cifra si potrebbe definire “comicità introspettiva”, che viaggia attraverso tutto ciò che l’artista ha vissuto negli ultimi 20 anni, personalmente e professionalmente. “Più bella cosa non c’è” è il nuovo punto di partenza di Teo Mammucari attraverso la vita, uno spettacolo da non perdere.

Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé per tutti questi anni. “In televisione, spesso si interpreta un personaggio, che, per quanto vicino alle proprie corde, resta sempre un alter-ego” afferma l’artista.

Stavolta Teo si spoglia della divisa televisiva da Iena e offre al pubblico i suoi difetti, il suo carattere dalle mille sfaccettature, le sue abitudini e i suoi errori, sicuro del fatto che il pubblico apprezzerà questa sua sincerità. Per questo sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove può finalmente parlare liberamente, sempre con il suo cinismo, di amore, della gioia di essere diventato padre e della speranza di uscire dalle regole sociali imposte; di quello che è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà nel suo mondo.