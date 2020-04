[VIDEO] Momenti di speranza e di augurio da Soverato

Non posso riposar è una canzone scritta nel 1920, per sdrammatizzare quello che stava succedendo in Italia. Momenti di speranza e di augurio che andrà tutto bene.

Testo tradotto di “non photo reposar”: “Non posso riposare amore del mio cuore pensando a te ogni momento, non essere triste, mia gioia, ne addolorata o preoccupata. Ti assicuro che desidero solo te, perché ti amo tanto. Se mi fosse possibile dell’angelo prenderei lo spirito invisibile, il suo aspetto, e ruberei dal cielo il sole e le stelle e foggerei un mondo bellissimo per te per poterti regalare ogni bene”.

Antonio Passafaro