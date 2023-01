Una violenta lite è avvenuta in un quartiere popolare di Cosenza. Un uomo si è recato a casa dei suoceri dove c’era la moglie, e i due hanno iniziato a discutere, tanto che le urla hanno spaventato i vicini di casa i quali hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti agli ordini del questore Michele Maria Spina si sono recati nell’abitazione di via Popilia e hanno cercato di placare la lite. L’uomo è stato portato in questura per accertamenti e poi rilasciato.