Volley Soverato, al Pala Scoppa sfida contro Busto Arsizio

Altro impegno casalingo per il Volley Soverato che dopo il successo contro Nuvolí AltaFratte Padova dello scorso turno, riceverà al Pala Scoppa la visita della forte compagine della Futura Busto Arsizio dell’ex coach Amadio.

Gara impegnativa per le biancorosse che cercheranno con tutti i mezzi di proseguire la scia di risultati positivi. Le due squadre arrivano da risultati diversi; vittoria per le calabresi e sconfitta in tre set per le lombarde contro Perugia.

Soverato in settimana sta lavorando sodo sotto la guida di coach Guidetti e il suo staff. Per centrare un buon risultato, servirà commettere meno errori possibili. Squadre come Busto non perdonano e al primo errore sono pronte a castigare subito.

Giocatrici esperte nella compagine avversaria ma Barbazeni e compagne sono determinate e vogliose di conquistare punti per la classifica. Fischio di inizio alle ore 17 al Pala Scoppa con direzione arbitrale affidata alla coppia Spinnicchia Giorgia – Ciaccio Giovanni.