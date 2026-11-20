Aiutaci a far nascere il Primo Festival delle Favole.

Il 10 aprile 2027, San Sostene (CZ) ospiterà la prima edizione del Festival delle Favole – Il Borgo Parlante. Vogliamo che i bambini e le scuole siano i protagonisti di una giornata in cui le storie diventino un modo per stare insieme e riscoprire il nostro borgo.

Per realizzarla, contiamo anche su chi ha voglia di darci una mano. Ogni contributo, anche piccolo, aiuterà a sostenere le spese di organizzazione del Festival.

La Giunta comunale ha affidato la gestione economica della manifestazione all’Associazione di Promozione Sociale BORGHI DA RI..VIVERE, di cui fa parte il Comune di San Sostene. Chi desidera sostenere il Festival può farlo con un contributo volontario tramite bonifico bancario.

Dati per il bonifico

Intestatario Associazione di Promozione Sociale “BORGHI DA RI..VIVERE”

Banca BPER Banca – Filiale di Lamezia Terme

IBAN IT26L0538742840000003780080

Causale consigliata Contributo volontario – Festival delle Favole San Sostene 2027

L’Associazione rilascerà una ricevuta per ogni contributo ricevuto.

Grazie di cuore a chi ci aiuterà a dare vita a questa prima edizione. Il 10 aprile vi aspettiamo a San Sostene per viverla insieme!