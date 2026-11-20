È in prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un violento incidente stradale avvenuto nella zona di San Sperato.

​Il giovane era in sella a uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato al diciottenne lesioni tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

​Il ricovero e gli atti di rito

​Una volta giunto al Gom, il ragazzo è stato preso in carico dai sanitari. Le sue condizioni hanno indotto i medici a disporre la prognosi riservata, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del quadro clinico nelle ore successive allo schianto.

​Come previsto dalla procedura in caso di incidenti stradali con feriti gravi, dell’accaduto è stato immediatamente informato anche il magistrato di turno.

​Indagini in corso sulla dinamica

​Sull’esatta dinamica del sinistro stanno lavorando gli agenti della Polizia locale. Sono in corso ulteriori accertamenti e attività investigative per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra il mezzo a due ruote e la vettura.