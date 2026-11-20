Cina, Russia e Stati Uniti d’America s’incontrano per prendere alcune decisioni ufficiali, e probabilmente altre ufficiose, su Iran, su Ucraina, su… su qualsiasi cosa vogliano discutere e decidere. Secondo la forma, nulla di strano, se dei governi s’incontrano per determinare i fatti loro e dire la loro sui fatti del mondo.

Solo che non si tratta dei governi di Lichtenstein e Andorra, ma quelli di tre Potenze che, per territori e popolazione e armamenti anche atomici, sono nettamente superiori a tutto il resto del mondo.

I tre compari non tengono in nessuna considerazione l’Onu, e fin qui è ovvio; ma in considerazione ancora minore sia l’Europa in quanto Europa (dis)Unita, sia in quanto singoli Stati. Né l’Europa né gli Europei fanno qualcosa per imporsi, e nemmeno protestano per l’esclusione.

La verità è che l’Europa ha perso la Seconda guerra mondiale. L’hanno persa in modo esplicito Germania, Italia, Ungheria, Croazia, Slovacchia… e in modo implicito quelli che hanno creduto di vincere: Gran Bretagna e Francia, però già dal 1940 la Francia e dal 1942 la Gran Bretagna contavano sempre di meno, e stavano, più o meno recalcitranti e formalmente rispettati, al guinzaglio degli Stati Uniti.

Non è che all’Europa manchino abitanti o risorse economiche o tecnologia, e, se volesse, non le mancherebbero nemmeno le armi. È che all’Europa è successo come ai Lidi del VI secolo aC, cui Ciro re di Persia, dopo averli sottomessi, ordinò che insegnassero ai figli solo tre cose: DANZARE, CANTARE, COMMERCIARE. E sapete chi gli diede questo consiglio? Creso, già re dei Lidi, e passato allegramente al nemico.

Ecco cosa accade all’Europa: una cultura smidollata e piagnona; e l’unico ideale della vita è fare soldi.

Ulderico Nisticò