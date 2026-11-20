Sono ore di forte apprensione nel Vibonese per la scomparsa di Brunella Aloe, una donna di 35 anni residente nel comune di Acquaro, di cui si sono perse le tracce nella giornata di mercoledì 18 novembre.

​A far scattare l’allarme sono stati i familiari della trentacinquenne che, non vedendola fare rientro presso la propria abitazione, si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine per denunciarne l’allontanamento.

​Ricevuta la segnalazione, la Prefettura di Vibo Valentia ha prontamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il protocollo costituisce il principale strumento operativo per il coordinamento tempestivo delle attività sul territorio e prevede il coinvolgimento sinergico di tutte le strutture competenti — dalle forze di polizia ai vigili del fuoco, fino alla protezione civile e ai volontari — secondo le procedure previste dalla normativa vigente per gestire con la massima efficacia emergenze di questo tipo.

​Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso per rintracciare la donna nel più breve tempo possibile.