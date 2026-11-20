Manca ormai pochissimo al Cosenza Game Fest! Volume 3. Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, il Museo Multimediale di Cosenza, nel cuore di Piazza Bilotti, accoglierà la terza edizione dello spin-off di Cosenza Comics and Games, con due giornate dedicate al gioco in tutte le sue forme.

Videogiochi moderni, retrogaming, tornei, giochi di carte, da tavolo e di ruolo, Beyblade e cosplay: il programma offrirà numerose occasioni per giocare, mettersi alla prova e condividere le proprie passioni.

GTA 6 protagonista: sabato sera il grande party

Uno dei momenti centrali del Cosenza Game Fest Volume 3 sarà la celebrazione di Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della celebre saga di Rockstar Games.

Oltre agli approfondimenti dedicati alla serie, sabato 21 novembre, dalle 21:00 alle 23:00 circa, si terrà il grande party a tema GTA 6, con musica e DJ set. Una festa pensata per riunire gli appassionati e celebrare uno dei titoli videoludici più attesi degli ultimi anni.

Tornei, sfide e una PlayStation 5 in palio

Grande spazio alle competizioni curate da Reghium Esports, con tornei su EA Sports FC 27, Rocket League, Fortnite e Crash Team Racing, affiancati da sfide su console Nintendo, giochi di carte e Beyblade.

Sono previste competizioni gratuite e tornei a pagamento, con diversi premi in palio. Su tutti spicca quello dedicato a EA Sports FC 27, che permetterà di contendersi una PlayStation 5.

Non mancheranno postazioni gaming, gadget e attività dedicate agli appassionati di tutte le età.

Ospiti, cosplay e cinque team di sviluppatori indipendenti

Tra gli ospiti di questa terza edizione figurano Cristiana Nerdarte, Elevynn, Spiega Bro e Soryu, che contribuiranno ad animare il festival e i momenti di incontro con il pubblico.

Particolare attenzione sarà riservata al mondo cosplay, con un evento speciale che unirà creatività e divertimento. Ogni partecipante sfilerà sul palco e lancerà un gigantesco dado D20, scoprendo così quale prova o minigioco dovrà affrontare. Un modo originale per coinvolgere i cosplayer e rendere il pubblico parte integrante dello spettacolo.

Spazio anche alla creatività videoludica con Indie Castle, l’area che ospiterà cinque team di sviluppatori indipendenti, pronti a presentare i propri videogiochi e a farli provare direttamente ai visitatori.

Domenica pomeriggio sarà inoltre proposto uno showreel dedicato ai videogiochi italiani, tra produzioni già pubblicate e titoli in arrivo, accompagnato da trailer, teaser e saluti di alcuni sviluppatori.

A completare l’offerta ci saranno l’area GDR e quella dedicata al retrogaming, quest’ultima curata da Calabria Gaming, per riscoprire alcuni dei grandi classici della storia videoludica.