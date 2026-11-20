Domenica 22 novembre 2026 la città ionica torna al centro dell’atletica e della partecipazione collettiva con “La 4ª Perla dello Ionio”, manifestazione podistica organizzata dall’ASD Poliporto Soverato con il patrocinio della Città di Soverato e la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) – Comitato Regionale Calabria.

​Il cuore agonistico dell’evento è la gara podistica nazionale sui 10 km, intitolata al Premio speciale Salvo Criscuolo, che si sviluppa su un percorso omologato articolato in 3 giri da 3,333 km.

Accanto alla prova competitiva trova spazio la “Corri al nostro fianco Family Run 5 km”, corsa non competitiva all’insegna della solidarietà e del sostegno all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Catanzaro.

​Il programma della giornata e gli spazi per i più piccoli

​Il ritrovo di giuria e atleti è fissato alle ore 8:00 in Viale Cristoforo Colombo / Campo Nunzio Marino, con ritiro pettorali previsto tra le 8:15 e le 9:30. Il via ufficiale alla gara competitiva da 10 km e a quella non competitiva da 5 km scatterà alle ore 10:00.

Ampia attenzione è dedicata anche ai più giovani: alle ore 11:30 prenderanno il via le gare non competitive per bambini e ragazzi dai 4 sino ai 15 anni, con possibilità di iscrizione entro le ore 9:30 al costo di 5,00 euro. La giornata proseguirà con le premiazioni alle 12:00, il pasta party alle 12:10 e la chiusura dell’Expo alle 13:30.

Per i partecipanti alla gara sono previsti servizi e materiali dedicati, tra cui il pacco gara (con maglietta a manica lunga, medaglia e gadget), ristoro post gara, spogliatoi con docce e pasta party.

Viabilità e divieti: le misure per la sicurezza

​Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è disposto il divieto di sosta e transito su tutto il percorso dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Le aree interessate dai provvedimenti includono:

​Viale Cristoforo Colombo e Lungomare Calabretta (dalla rotatoria di innesto con viale Colombo fino al parcheggio Sombrero).

​Via S. Giovanni Bosco fino all’innesto con via Cassiodoro (compresa).

​Piazza Nettuno su entrambi i lati.

​Viale Kennedy: divieto di immissione da Viale Magna Grecia su viale Kennedy, chiusura dello stesso viale Kennedy e divieto di sosta su tutto il lato mare.

​Rotatoria INPS: chiusura con possibilità per i residenti di entrare su via Pietro Nenni.

​Via Amirante: interdizione al traffico in entrata e uscita, da via Verga a rotatoria INPS.