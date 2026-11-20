Da Pamela Villoresi a Giuseppe Pambieri, da Edoardo Pesce a Ninni Bruschetta. Aperta la campagna abbonamenti per un cartellone tra prosa, musica e comicità. Dieci spettacoli, dal 22 novembre al 21 marzo, tra drammaturgia contemporanea, riletture dei classici, musica e comicità.

Il Teatro del Grillo di Soverato apre la campagna abbonamenti di Vivi, la stagione 2026/27 che riunisce interpreti affermati e compagnie da scoprire, nel segno di una proposta artistica che da oltre trent’anni privilegia la qualità dei testi e degli attori. Un percorso che ha conquistato nel tempo la fiducia degli spettatori e fatto del teatro soveratese un punto di riferimento culturale del territorio.

Il titolo della nuova stagione, Vivi, racchiude un invito che va oltre il cartellone. Condividere l’emozione dello spettacolo dal vivo, dove attori e pubblico partecipano, nello stesso momento, a qualcosa che non potrà ripetersi esattamente allo stesso modo. È questa la particolarità del teatro, e forse anche la ragione più semplice per continuare a frequentarlo.

La stagione si apre domenica 22 novembre con Mercoledì delle ceneri, scritto da Valentina Esposito per la compagnia Fort Apache Cinema Teatro, realtà che coinvolge attori professionisti, ex detenuti e detenuti impegnati in un percorso di formazione e inserimento professionale nel mondo dello spettacolo. Mentre un paese festeggia il Carnevale e i carri attraversano le strade, riaffiora una storia di violenza che la comunità avrebbe preferito dimenticare. La festa, con la sua apparente allegria, finisce per riportare alla luce ciò che per anni è rimasto nascosto.

Il 29 novembre si passa dal Carnevale alla commedia goldoniana con La locandiera – A Long Play, concerto teatrale con la cantautrice Mille e il duo La Scapigliatura. Mirandolina, il Cavaliere e i loro giochi di seduzione incontrano la musica, che dà voce anche a ciò che nel testo di Goldoni resta sospeso. Dal gioco della seduzione a quello delle carte. Il 6 dicembre arrivano Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi con Gin Game, il testo di Donald L. Coburn, vincitore del Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978. Due anziani si incontrano intorno a un tavolo da gioco. Lui le insegna le regole, ma scopre presto di avere davanti un’avversaria tutt’altro che arrendevole. La partita diventa un confronto nel quale emergono solitudini, orgoglio e vecchie ferite.

Il 13 dicembre è la volta di Rosalia Porcaro con Donne da buttare. Carmela, donna anziana dal carattere tutt’altro che accomodante, comincia a confidarsi con un’intelligenza artificiale, fino ad affidarle ogni decisione. Porcaro dà vita a otto personaggi femminili, alternando comicità e momenti più amari, in una storia che tocca anche la violenza sulle donne e il bisogno di delegare ad altri le proprie scelte.

Il 20 dicembre la parola passa a una donna che si oppose all’autorità dei propri giudici. In Giovanna d’Arco – La rivolta, Valentina Valsania interpreta l’eroina francese in una rilettura che restituisce centralità alla sua voce.

Dopo le feste, il 10 gennaio, il cartellone entra nel mondo dell’arte americana del Novecento con Bianco – Il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner. Serena Borelli e Gianni De Feo raccontano il matrimonio tra due pittori, entrambi protagonisti dell’espressionismo astratto.

A una vicenda liberamente ispirata a una storia vera si torna con L’ostaggio, in programma sabato 16 gennaio alle 20.45 e domenica 17 gennaio alle 17. Edoardo Pesce e Giancarlo Porcacchia interpretano due uomini prigionieri di un rapporto di dominio e dipendenza. Il più giovane racconta un’esistenza trascorsa nella criminalità, tra violenza e rimorso; l’altro lo sorveglia, lo giudica e gli impedisce di sottrarsi al proprio passato.

Il 21 febbraio ancora un confronto con Imbecilli. In scena Sergio Basile e Gianluigi Fogacci, protagonisti di una commedia nella quale il dialogo e le incomprensioni mettono a nudo le debolezze umane.

Il 28 febbraio si torna indietro nel tempo, nella Roma del 1968. In Carta straccia, di Mario Gelardi, Teresa e Agostino sono due fratelli che lavorano in una piccola bottega artigianale e vorrebbero tenersi lontani dai cambiamenti che agitano il Paese. Pino Strabioli, Sabrina Knaflitz e Mauro De Fusco sono gli interpreti di una storia familiare che racconta, attraverso la vita di tre persone, un momento decisivo della società italiana.

Un altro incontro di famiglia, nel parlatorio di un carcere, chiude la stagione il 21 marzo. In La firma, nato dalla penna di Claudio Fava, Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis interpretano un padre e una figlia costretti a confrontarsi con una verità rimasta nascosta per anni. Per la donna, quel confronto significa tornare a chiedersi chi sia davvero l’uomo che per tutta la vita ha chiamato padre.