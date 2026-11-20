“Radici che si incontrano”: oggi a Satriano un viaggio tra culture, tradizioni e storie da condividere Oggi, venerdì 20 novembre alle ore 18:00, presso Punto ORienta Giovani del Comune di Satriano, si terrà l’incontro “Radici che si incontrano – Storie, luoghi e bellezze dei nostri Paesi”.
L’iniziativa, organizzata insieme alla Fondazione Città Solidale ETS, vedrà protagonisti i beneficiari del Progetto SAI Palazzo Condò, che racconteranno i propri Paesi d’origine attraverso immagini, tradizioni, luoghi e testimonianze personali.
Un’occasione per affrontare il tema dell’integrazione da una prospettiva diversa: non soltanto le difficoltà di chi arriva da lontano, ma soprattutto la ricchezza culturale e le bellezze che ciascuno porta con sé.
L’appuntamento rientra nella programmazione 2026/2027 di Punto ORienta Giovani, promossa dal Comune di Satriano per favorire il dialogo, la partecipazione e la crescita delle nuove generazioni. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Inizio ore 18:00.