A Soverato Uno TV il Premio “Tony Boemi”: ventisei anni di servizio e l’abbraccio della televisione libera

C’è un filo invisibile, ma fortissimo, che unisce la storia della nostra regione alle immagini entrate nelle case di tutti noi attraverso lo schermo. Cinquant’anni di informazione, di voci e di volti che hanno raccontato la Calabria più vera, dando spazio a chi spesso restava ai margini dei grandi circuiti nazionali.

Una stagione irripetibile che ha trovato il suo cuore pulsante nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Catanzaro, dove il Corecom Calabria — guidato da Fulvio Scarpino — ha promosso la giornata “50 Anni di Libertà in Onda” (1976-2026), celebrando mezzo secolo di emittenza televisiva locale.

Un traguardo storico che profuma di memoria e futuro, nato nel segno di un pioniere visionario: Tony Boemi. A lui, creatore di quella straordinaria palestra di vita e professione che fu Telespazio — una televisione ideata non solo per entrare nelle case, ma per accogliere le persone e farle entrare nello schermo, come ha ricordato con emozione la figlia Terri — e inventore di format come “Filo diretto”, è stato intitolato il prestigioso premio assegnato nel corso dell’incontro.

Tra i momenti centrali della giornata, particolarmente significativo è stato il conferimento del riconoscimento a Riccardo Giacoia, caporedattore del TGR Calabria.

Nel ripercorrere i suoi primi passi nel mondo dell’informazione, Giacoia ha regalato un ricordo intenso e commosso dei suoi esordi, raccontando di quando si presentò da Tony Boemi per essere valutato unicamente per le proprie capacità.Una gavetta fatta di impegno e sacrifici che ha segnato profondamente la sua crescita professionale, testimoniando la grandezza di un editore capace di puntare sul talento e di guardare alle persone.

Un riconoscimento che ha saputo stringere in un unico abbraccio generazioni di giornalisti, tecnici e operatori, celebrando il valore sociale di un’informazione che “consuma le suole delle scarpe sul campo”.

In un’epoca dominata dalla velocità cieca del web e dalla tentazione del copia-incolla, la televisione di prossimità continua a essere un argine prezioso: un giornalismo fatto di regole, deontologia e verità verificate, lontano dai filtri preconfezionati dei social network.

E in questa grande storia collettiva, un posto speciale lo occupa il nostro cammino. Far parte di Soverato Uno TV fin dalla sua nascita, e avere avuto l’emozione di ritirare questo premio in rappresentanza dell’emittente, è per me motivo di grandissimo orgoglio.

In questi ventisei anni di servizio ininterrotto sul territorio, abbiamo sempre seguito da vicino i grandi eventi e gli appuntamenti importanti della comunità di Soverato, assicurando a chi non poteva essere presente per motivi di lavoro, di salute o di assistenza ai propri cari una presenza virtuale: un abbraccio collettivo che non lascia indietro nessuno, capace di entrare nelle case e di accorciare ogni distanza.

Questo premio non è solo un traguardo, ma una dedica corale. Appartiene all’editore Anselmo Greco, alla redazione, alla squadra tecnica e a tutti i colleghi della grande famiglia di Soverato Uno TV, che ogni giorno con passione, sacrificio e dedizione scelgono di esserci. E un pensiero commosso, carico di gratitudine e nostalgia, vola immancabilmente a chi non è più fisicamente con noi ma continua a camminare al nostro fianco: Antonio Alcaro, Franco Condò, Antonio Siciliano e Fausto Varano. Questo riconoscimento è anche, e soprattutto, per loro.

Buon compleanno a noi, alla nostra terra e alla televisione libera!

Maria Luisa Iezzi