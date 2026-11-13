Montepaone e Satriano: Naturium promuove la solidarietà della Colletta Alimentare

Sabato 14 novembre, la raccolta organizzata sul territorio dal Lions Club Squillace Cassiodoro. Giovanni Sgrò: “Un impegno che rinnova il legame tra il nostro progetto culturale e le comunità locali”

La solidarietà comincia anche da un gesto quotidiano, semplice come fare la spesa. È questo lo spirito con cui il progetto culturale Naturium, promosso dall’imprenditore Giovanni Sgrò, rinnova la propria adesione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre 2026.

L’iniziativa coinvolgerà tre punti vendita della fascia ionica catanzarese: l’Urban Market di Satriano Marina, l’Urban Market di Montepaone e il negozio Naturium di Montepaone. A promuovere la raccolta sul territorio, il Lions Club Squillace Cassiodoro, che ha trovato nella realtà imprenditoriale guidata da Sgrò una disponibilità immediata a collaborare.

Un’adesione che si inserisce in una tradizione consolidata. Da anni, infatti, i punti vendita partecipano a questa importante mobilitazione nazionale, confermando una sensibilità verso le esigenze delle persone e delle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica.

Per Naturium, del resto, il rapporto con il territorio non si esaurisce nella dimensione commerciale. Il progetto culturale ideato da Giovanni Sgrò nasce da una visione più ampia del consumo, inteso come occasione di consapevolezza, responsabilità e partecipazione alla vita della comunità. La valorizzazione delle produzioni locali, l’attenzione alla qualità alimentare e la promozione di comportamenti sostenibili si accompagnano così a una dimensione sociale che riconosce nella solidarietà un valore fondamentale.

La Colletta Alimentare rappresenta un’espressione concreta di questa filosofia. Durante la giornata, i clienti potranno acquistare prodotti alimentari a lunga conservazione e destinarli alla raccolta, contribuendo a sostenere chi vive condizioni di fragilità. Un piccolo gesto individuale che, moltiplicato attraverso la partecipazione collettiva, può trasformarsi in un aiuto significativo.

Giovanni Sgrò sottolinea il valore della collaborazione con i Lions Cassiodoro e la volontà di rinnovare un impegno che accompagna da tempo l’attività dei suoi punti vendita. L’imprenditore esprime inoltre fiducia nella generosità dei clienti, nella convinzione che sapranno rispondere positivamente a un’iniziativa dal forte significato umano e sociale.

L’appuntamento assume un valore particolare anche perché si inserisce nella trentesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e sostenuta da una vasta rete di volontari e organizzazioni impegnate nel contrasto alla povertà alimentare.

Il messaggio che parte da Satriano e Montepaone va dunque oltre la raccolta di generi alimentari. Richiama il senso di appartenenza a una comunità, la responsabilità di ciascuno verso gli altri e la possibilità di costruire relazioni solidali anche attraverso i gesti più ordinari.

È una visione che il progetto culturale Naturium continua a coltivare: fare del commercio non soltanto un’attività economica, ma anche uno spazio di incontro, sensibilizzazione e impegno civile.

Perché una comunità cresce non soltanto attraverso ciò che produce e consuma, ma anche attraverso ciò che riesce a condividere.