“Attenzione alle offerte di premi fedeltà proposte su falsi siti di note catene di supermercati”

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le “Offerte di premi fedeltà proposte su falsi siti di note catene di supermercati”.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che “Partecipare e cadere nella truffa è semplice: la vittima viene indotta a effettuare la registrazione su un sito clone con la promessa di ricevere codici regalo e buoni spesa che potranno essere utilizzati direttamente in negozio.

Per effettuare la registrazione l’utente deve scaricare un’applicazione sullo smartphone che consentirà ai malfattori di accedere ai contenuti del telefono e rubare i suoi dati personali. Il consiglio: Controlla le promozioni in corso esclusivamente sui siti ufficiali diffidando di offerte non verificate.”.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.