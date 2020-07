Auto si ribalta nel catanzarese, ferito trasportato con elisoccorso in ospedale

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 26 in contrada Granaro nel comune di Sorbo San Basile nella presila catanzarese per incidente stradale una la vettura coinvolta una Suzuki Jimny che per cause in corso di accertamento si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo della vettura il conducente ed un passeggero, ambedue feriti sono stati affidati alle cure del personale SUEM del 118 e trasferiti presso struttura ospedaliera di Catanzaro. Per il ferito più grave si è reso necessario il supporto dell’elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura e della zona. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. La strada provinciale 26, nel tratto dove è avvenuto il sinistro, al momento chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.