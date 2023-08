Calcio, Prima Categoria: Soverato e Badolato uniscono le forze

Una nuova realtà nel basso jonio catanzarese

“Unire le forze per diventare più forti”! È questo il leit motiv che ha portato le squadre calcistiche ASD Città di Soverato e ASD Basolato a far nascere un nuovo progetto sportivo.

Le due compagini del basso jonio catanzarese, infatti, hanno deciso di unire tutte le energie al fine di costruire una squadra di calcio che possa rappresentare detto territorio nel migliore dei modi nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Proprio il basso jonio catanzarese, infatti, da diversi anni ormai, non è rappresentato nel massimo campionato regionale di Eccellenza e, tantomeno, in quello ancor più prestigioso di serie D.

Con l’obiettivo, quindi, di lavorare in sinergia al raggiungimento di rilevanti obiettivi, si è deciso di ragionare in termini di comprensorio, per cui il progetto che nasce tra Soverato e Badolato rimarrà aperto a nuove adesioni.

Le due società calcistiche, inoltre, hanno deciso di utilizzare entrambi gli impianti sportivi e, quindi, il “Baldassarre Sinopoli” di Soverato ospiterà le partite della prima squadra nel campionato di Prima Categoria, mentre, l’impianto sportivo badolatese sarà utilizzato per l’attività del settore giovanile.

Anche le due dirigenze, unendo le forze, auspicano di poter allargare ulteriormente il nuovo progetto ai tanti appassionati che sono presenti nel comprensorio, al fine di potenziare ulteriormente il settore giovanile e la prima squadra, pianificando, al contempo, quelli che dovranno gli obiettivi non solo per la stagione 2023-2024 ma anche per quelle future.