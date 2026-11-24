La città capoluogo sempre al centro di argomenti di attualità, pubblicazioni on-line e note “dolenti” per le svariate problematiche, posta anch’essa il copia e incolla senza limiti.

Pur essendo parte attiva di una propria pubblicazione, si spera, di aver contributo, col solo post-pensiero, a quel dato argomento, allorquando il medesimo messaggio, però, contenga notizie capaci di mantenere gli equilibri “verbali” durante la discussione in atto.

Infatti da tutto questo movimento “social” trarremo figure di libero pensiero, soggetti che si mettono in gioco con carattere, ma scopriremo anche le note personalità aperte al “confronto”.

L’utente, però, può incorrere nel paradosso della comunicativa, quando, impegnato nel dibattito su eventuali criticità territoriali, manifesta modi avversi e ostili al dialogo, senza riuscire nella sua personale impresa di allarmismo, per cui le gravi tematiche segnalate non avranno la risposta tanto sperata e dagli organi di competenza.

L’uso e l’abuso del mezzo “mediatico” resta quel chiaro atto documentale, visibile e condivisibile, incamerato ormai ovunque, su piattaforme, archivi digitali, testate on-line, siti web, dunque, capace di affermarci e distinguerci nella vita digitale quanto su quella reale.

Si preferisce questa ultima modalità, il parlarsi faccia a faccia o postare il commento preferendo all’azione l’uso delle parole, tra etica e morale del “buon” giornalismo che spopola oltre la carta.

In alcuni casi, riscontriamo sia l’aggressiva protesta che l’appellante modo di richiesta, mentre l’algoritmo gestisce tutto questo fare tra pubblicità e cose varie.

Negli ultimi tempi, persino le guerre, pare abbiano il loro palinsesto “digitale”, da una parte chi si impegna a produrre filmati, veri o falsi, sugli attacchi, apparendo il più forte e potente, e, dall’altra, si risponde con ulteriori video, veri o falsi, riferiti a tali danni, catastrofi e morti ingiuste, chissà se vittime anche di questo, (im)probabile, fanatismo che peggiora le realtà, forse, vissute.

Il bene e il male, siamo, forse, utopia digitale, ma proporre contenuti che mettono in risalto la storia, la bellezza dei luoghi, la tradizione dei popoli, le arti figurative e contemporaneità di eventi culturali, assegna quel valore di particolare levatura, a chi si proietta di fatto manifestando la società e i suoi pregi, rendendola migliore, a contrasto di tecniche distruttive e penalizzanti.

Al via quelle riforme e quei nuovi disegni di legge, che potrebbero disciplinare l’uso dei social, rendendoli sempre più funzionali piuttosto che anomali in alcuni casi, tra “impulsività” di chi offende e diffama senza scrupoli, chi adesca le facili prede, chi ostenta la propaganda delle truffe on-line, ma anche coloro che, facendo “nobile” uso dell’intelligenza artificiale, auspicano la bellezza e ogni tipo di futurismo esplorativo dei contenuti.

Il commercio, ritenuto fonte primaria per l’economia di un paese, trova il suo nuovo punto di riferimento sulle pagine web, come fossero le vetrine di quella famosa via del centro, godendo a pieno delle attenzioni “visive” grazie ai followers e quei gradevoli mi piace.

Tante le idee utili e praticabili in questa modernità di linguaggio, a volte, sensoriale, soprattutto, quando la cibernetica riuscirà a riprodurre persino gli odori ambientali, ultra tridimensionale, come la grande scoperta della stampa in 3D e recenti formati della grafica di massima risoluzione, di musica e campionamenti digitali al di sopra di ogni immaginazione e, come nella realizzazione e proiezione cinematografica, migliaia di videogames, e la scoperta del drone come finestra di un mondo ben definito.

Il Diritto “digitale” potrebbe nascere e sottoporsi ai fruitori del web, come un manuale da leggere, rileggere e applicare, come fosse il Codice Civile, il Codice Penale, punti di riferimento essenziali e necessari per l’aggiornamento e quelle giuste forme di tutela e punibilità, ogni qualvolta sia pericolosa, equivoca la forma di espressione, assumendo gli aspetti di un’arma usata e osata in stato di evidente abilità “digitale”.

Dalla politica alle più ascendenti correnti filosofiche, l’universo comprende, ormai, i milioni di numeri e informazioni, che nello spazio danno vita ai satelliti e supportano gli astronauti nelle missioni spaziali per monitorare i pianeti e il muoversi della terra.

La lode spetta a chi fa del bello il proprio fine, proponendo contenuti edificanti e costruttivi, capaci di collaborazioni inclusive, nel preferire un miglior linguaggio contro il punto di non ritorno, per ampliare creatività e arte in tutte le sue forme, quando, anche la medicina, opera, ormai da tempo, con umana coscienza mentre tutto prova a dirigersi verso la riscoperta di sé stessi.

John Nisticò